Roma Kluivert, niente Fulham per l’esterno: bussa l’Ajax

Anche gli olandesi si muovono per Justin Kluivert mentre si complica la pista Fulham. L’Ajax lo ha messo nel mirino in caso di addio di Anthony

Secondo Il Tempo non ci sarebbe l’ accordo tra Roma e Fulham per la cessione di Justin Kluivert.

Il gm della Roma Tiago Pinto si è opposto perché vorrebbe condizioni più “facili” per raggiungere l’obbligo di riscatto. Intanto si è mosso l’Ajax, che in caso di cessione di Antony al Manchester United potrebbe puntare sul figlio d’arte in uscita dalla Capitale.