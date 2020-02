Roma, continua il rapporto non idilliaco di Kolarov con i tifosi giallorossi. Il serbo stesso calma le acque: «Non è successo niente»

Il rapporto tra Kolarov e i tifosi della Roma non è mai stato idilliaco. Ieri si è aggiunto un altro episodio, che si aggiunge a una lunga serie visto che i giallorossi non hanno mai digeriro il passato del terzino alla Lazio.

Alcune parole forti del serbo nelle scorse settimane hanno riacceso attriti mai sopiti. L’ultimo episodio è invece datato ieri sera. Kolarov si è bacchettato a distanza con qualche tifoso dalla tribuna. I gesti non sono stati graditi, e per svariati minuti sono stati protagonisti dei fischi nei suoi confronti. Da leader quale è, tuttavia, il giocatore stesso ha voluto calmare le acque nel post partita: «Non è successo niente, è tutto tranquillo».