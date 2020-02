Roma: la posizione di Veretout crea spazio per Bruno Peres

In Roma-Lecce, la posizione di Veretout ha creato spazio per le sovrapposizioni di Bruno Peres. Il francese ha praticamente fatto il terzo di difesa

La Roma, contro il Lecce, ha giocato con il solito 4231, in cui Veretout e Cristante agivano davanti alla difesa. C’è però stata una particolarità nello scaglionamento giallorosso. In pratica, nella prima impostazione, il giallorosso si defilava molto a destra, finiva per fare praticamente il terzo di difesa. Al contrario, Cristante restava centrale.

La posizione di Veretout che scala come terzo centrale di dx, lasciando Cristante in mezzo al campo e dà copertura a Bruno Peres quando sale a dare ampiezza. #RomaLecce pic.twitter.com/M4DISk3UTo — French (@fderiu) February 23, 2020

Si vede nella Heat Map sopra. Questa mossa serviva per migliorare l’uscita dal basso e consentire a Bruno Peres di alzare la propria posizione, con il brasiliano che poteva occupare l’ampiezza in avanti.