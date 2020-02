Roma, l’Atalanta attende. Crescono i dubbi per Fonseca

Roma, cresce l’attesa per la gara contro l’Atalanta. Sempre vivi i dubbi per Paulo Fonseca: incognita sulle corsie difensive

Sale l’attesa per l’Atalanta. La settimana intensa della Roma di Fonseca è ormai giunta al suo giro di boa. Cresce l’aspettativa per la gara con gli orobici che, ormai è chiaro, rappresenta un importante snodo. Il portoghese ha da scegliere la formazione migliore per affrontare Gasperini.

È ancora attorniato dai dubbi, specialmente sulle corsie laterali difensive. Il ballottaggio tra Spinazzola e Kolarov è sempre vivo, così come lo è quello tra Santon e Bruno Peres. In base alle ultime uscite, il brasiliano appare leggermente avanti.