Roma, Marcano: «Squadra molto forte, saremo pronti per l’inizio della Serie A»

Il neoacquisto della Roma, Ivan Marcano, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della sfida contro il Barcellona di domani

La Roma si appresta a sfidare il Barcellona, in una gara amichevole dell’International Champions Cup. Il match, secondo della tournée americana per i giallorossi, è in programma all’ AT&T Stadium di Dallas alle 4:05 ore italiane. Quella di domani sarà una partita particolare dato il recente “scippo” di mercato di Malcom del Barca nei confronti del club capitolino. A parlare della sfida è stato il neo acquisto della Lupa, Ivan Marcano che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali media della società.

Il difensore giallorosso ha affermato che, data la sfida in Champions della scorsa stagione vinta dalla Roma con una clamorosa rimonta, la gara di domani avrà un’atmosfera particolare. Marcano ha poi proseguito spiegando: «Sfidare il Barcellona è sempre uno stimolo per tutti, Valverde mi ha già allenato in due occasioni: sarà un match speciale, vogliamo la vittoria». Infine il giocatore ha parlato degli allenamenti che sta svolgendo la Roma, spiegando che la squadra, forte tatticamente e tecnicamente, si sta allenando bene e che ogni giocatore sta dando il 100% a disposizione per arrivare pronti all’inizio del campionato.