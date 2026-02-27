Roma, Massara sull’ottavo di Europa League contro il Bologna: «Sarà una bella sfida ma è un problema per il ranking! Siamo contenti di una cosa»

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha detto la sua dopo l’esito dei sorteggi degli ottavi di Europa League: i giallorossi sfideranno il Bologna

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo giallorosso, Frederic Massara, si è espresso così al termine dei sorteggi deli ottavi di finale di Europa League, che vedranno sfidarsi la Roma contro il Bologna.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

DI VAIO HA DETTO CHE NON AVREBBE VOLUTO IL DERBY ITALIANO IN EUROPA ANCHE PER UNA QUESTIONE DI MOTIVAZIONI – «Effettivamente la competizione europea potrebbe perdere un po’ di fascino, ma sappiamo che sarà comunque una bella partita. Più che altro sarà un problema per il ranking, questo sì, perché questo non favorisce l’Italia».

UNA SFIDA TRA DUE SQUADRE IN CRESCITA – «Sì saranno due bellissime partite, il Bologna è forte e ora sta anche tornando sui livelli più alti. Siamo contenti di giocarle sarà un bello spettacolo».

MALEN – «È un giocatore che ha avuto subito un impatto positivo, ma devo dire che anche il Bologna ha giocatori di valore e dovremo stare attenti».