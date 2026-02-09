Roma, Massara svela: «Totti è la storia di questo club, queste valutazioni spettano alla proprietà»

Roma, Massara non ha dubbi: «Totti è la storia di questo club, queste valutazioni spettano alla proprietà». Le parole

Nel pre‑partita della sfida valida per la 24ª giornata di Serie A 2025‑2026 contro il Cagliari di Pisacane, il direttore sportivo della Roma, Massara, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, offrendo le sue impressioni sulla gara e sul momento della squadra.

ZARAGOZA – «È stata un’opportunità che si è presentata alla fine del mercato, è un giocatore forte con delle caratteristiche molto specifiche, che forse mancavano nel nostro reparto offensivo. La società si è fatta trovare pronta e siamo molto contenti di averlo con noi».

GIOCATORI IN SCADENZA – «Questo è il momento delle riflessioni definitive, noi abbiamo sempre trattenuto un rapporto con gli agenti dei giocatori. Ora bisognerà capire se ci sono delle basi per una possibile intesa. Comunque questi calciatori non sono mai mancati nell’attaccamento e nella professionalità, tengono moltissimo alla Roma».

RAPPORTO GASPERINI – «Ci concentriamo sulle partite, siamo tutti molto protesi a cercare di fare il meglio per questa squadra e stiamo facendo tutto in una sintonia molto importante».

TOTTI – «Francesco è la storia di questo club, lui e la famiglia Friedkin intrattengono un eccellente rapporto e queste valutazioni spettano alla proprietà. Certamente sapranno se e quando sarà opportuno partire insieme».