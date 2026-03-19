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Hanno Detto

Roma, Massara nel pre partita: « Passaggio del turno una forte ambizione. Bologna è un avversario forte»

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Published

12 minuti ago

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Massara

Roma, Massara parla nel pre partita della sfida contro il Bologna valida per gli ottavi di finale di Europa League

Il ds della Roma, Massara, ha parlato a Sky Sport nel pre partita della sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna. Le sue parole:

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PAROLE – «Non definirei un’ossessione il passaggio del turno ma una forte ambizione. È un traguardo al quale vogliamo ambire. Sappiamo che ci sono tante partite eventualmente da giocare ma ci dobbiamo concentrare su stasera perché il Bologna è un avversario forte. Questo è uno stadio che spinge forte e questa sera sarà un grandissimo evento con una cornice bellissima. Questa sera ci sarà una forte motivazione con una spinta del pubblico»

MOMENTO – «C’è fiducia nel lavoro, nel mister, nei giocatori. I calciatori più esperti sono la guida per i più giovani che magari queste notti non le hanno ancora vissute a pieno»

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