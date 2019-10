Theo Hernandez è fondamentale nella manovra del Milan. I rossoneri sviluppano soprattutto per vie esterne

La disposizione tattica del Milan di Pioli è asimmetrica. Conti resta bloccato, mentre Theo Hernandez si alza per dare ampiezza. La Roma copriva bene il centro, di conseguenza i rossoneri sviluppavano soprattutto sulle corsie esterne, ossia sul lato dello spagnolo.

Non a caso, Theo Hernandez è stato il terzo giocatore del Milan con più passaggi effettuati. Un esempio nella slide sopra, in cui Zaniolo e Spinazzola sono lenti negli scivolamenti laterali. Theo parte in velocità e serve poi Suso con un lancio sul lato debole.