Pioli sta dando fiducia a Leao come prima punta del Milan. Il portoghese svaria molto, con Calhanoglu che agisce in combinazione con lui

Il Milan di Pioli per il momento si sta schierando con un 3241 in fase di possesso, con Leao che agisce come prima punta. Rispetto a Piatek, il portoghese svaria molto di più, si defila e viene incontro.

Di conseguenza, c’è bisogno che qualcuno riempia il centro dell’attacco lasciato libero da Leo. Capita di vedere quindi Calhanoglu in una posizione interna ad avanzata. L’ex Bayer si inserisce quando il compagno crea gli spazi.