Henrikh Mkhitaryan, calciatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Verona.

PRESTAZIONE – «I numeri non mi interessano. Io lavoro per la squadra, vinciamo e perdiamo insieme».

DZEKO – «Non mi riguarda questa situazione. Ma vorrei che tutto si risolvesse velocemente».

TERZO POSTO – «Sappiamo di dover lottare in ogni partita, poi vediamo alla fine dove arriviamo».

JUVENTUS – «C’è tempo per prepararla, loro sono una bella squadra, ma in questo campionato non ci sono partite facili né impossibili. Con la Juventus sarà una partita speciale, abbiamo tempo per prepararci e vedremo».