Roma, Mkhitaryan: «Scudetto? Tutto è possibile, ma è ancora presto»

Mkhitaryan sembra essere l’uomo in più della Roma di Paulo Fonseca: ecco le dichiarazioni del centrocampista armeno

Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara tra Roma e Torino. Le sue parole.

«Abbiamo iniziato bene, nel secondo tempo abbiamo giocato un po’ di vantaggio al Torino. Gli ultimi 15 minuti sono stati duri. Pronti per il salto di qualità? Dobbiamo recuperare in questi due giorni, analizzare e preapare qualcosa contro l’Atalanta. Scudetto? Presto per dire se possiamo vincere lo Scudetto ma tutto è possibile. Pensiamo alle prossime partite».