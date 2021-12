José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match perso contro il Bologna: le sue dichiarazioni

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match perso contro il Bologna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

INFORTUNI E SQUALIFICHE – «Dobbiamo inventare una squadra per giocare sabato, menomale che Mancini l’ho cambiato presto altrimenti magari prendeva un giallo anche lui».

BOLOGNA – «Complimenti al Bologna e a Sinisa, hanno fatto una bella partita, hanno preso i tre punti ma complimenti anche ai miei che hanno dato tutto contro tutto e tutti. Ci sono stati infortuni prima e durante la partita, oltre a qualcuno nascosto perché dei giocatori hanno giocato con delle difficoltà. Sono orgoglioso di questi ragazzi, non ho sensazioni negative nei loro confronti. Per Zaniolo è difficile giocare in Serie A, fossi in lui penserei di lasciarla».