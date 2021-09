Roma, Mourinho: «Derby fantastico deciso dall’arbitro. Lazio dominata»

José Mourinho, al termine del match tra Lazio e Roma, è intervenuto per commentare il risultato e l’andamento della gara

Al termine del match tra Lazio e Roma, José Mourinho ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

SERIE A – «Il calcio italiano è migliorato tanto nella qualità, è un calcio offensivo, le squadre hanno voglia di vincere. Questa è una partita fantastica, l’arbitro e il VAR non hanno avuto dimensione. Guarda il secondo gol della Lazio, poteva essere 1-1, l’arbitro ha sbagliato. Manca anche il secondo giallo a Leiva. Situazioni simili a quelle di Pellegrini. I miei sono stati i più bravi in campo. Quando vai sotto tre gol qualcosa hai sbagliato, abbiamo giocato e dominato, ho visto la Lazio in difficoltà. Hanno fatto la gestione degli ultimi minuti come volevano e l’arbitro glielo ha permesso».

DIFESA – «Preoccupato? No, non lo sono. Lo sarei se non cercassimo di vincere la partita o se Lazio ci dominca dal primo all’ultimo minuto. Il secondo e il terzo gol sono di ontropiede e una squadra che perde deve rischiare come abbiamo fatto. Dopo una partita così, vuoi parlre di calcio e non di arbitri, anche qui in Italia state cambiando. L’inseriemnto di Milinkovic sapevamo che lo fanno, abbiamo lasciato troppo spazio al centro e lui ha questa qualità di arrivare in area. Abbiamo comunque avuto una reazione come piace a me, dimenticando il risultato e cercato di reagire».

