Roma, Mourinho: «Inter molto più forte di noi. Siamo indisciplinati»

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match perso contro l’Inter. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

INTER – «L’Inter è una squadra più forte di noi se le condizioni sono normali, diventa molto più forte di noi in condizione non normali, questo è semplice. Oggi fra Covid, infortuni e giocatori squalificati la nostra situazione era molto limitata».

ATTACCO E DIFESA – «Oggi il potenziale offensivo era praticamente nullo là davanti, dovevamo fare gol con le opportunità. Ne abbiamo avuto tre molto grandi ma non siamo riusciti a farne neanche uno. Ma tu non puoi prendere gol come il primo o il terzo».

ARBITRO – «Oggi credo che l’arbitro abbia fatto bene, è mancato solo un giallo a Cristante. Noi siamo una delle squadre più indisciplinate della Serie A. Complimenti all’Inter per la partita e in bocca al lupo per la partita di martedì».