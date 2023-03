Roma, Mourinho: «Loro non hanno punti deboli. Abraham? Mi interessa soltanto una cosa»

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida alla Real Sociedad

«Onestamente difficile trovare punti deboli. Non è facile fargli gol, poi ci sono giocatori tecnicamente bravi. Essere quarti in Liga dietro tre giganti è tanta roba. Loro ci guarderanno con lo stesso rispetto che avremo noi. Abraham? Per me esiste solo un giocatore ed è quello che aiuta la squadra, anche quando è in panchina ha esultato sotto la curva. Capisco che possa fare più gol, ma l’importante è il contributo che dà alla squadra e i 15 minuti che ha giocato con la Juve ha fatto bene. Condizione? C’è chi può giocare tutti i giorni come Javier Zanetti e altri che soffrono di più. Dal punto di vista mentale dobbiamo essere capaci di giocare ogni partita con quella pressione buona di dover vincere la gara. La continuità nel vincere tre partite di fila alla settimana è dove invece ancora fatichiamo».