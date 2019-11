Roma Napoli: le chiavi tattiche del match

Roma Napoli è un match molto importante per la classifica. I partenopei dovranno sfruttare le lacune della difesa a zona di Fonseca

Per quanto le molte assenze stiano impedendo di vedere la Roma di Fonseca convincente in toto in fase di possesso, i giallorossi stanno acquistando sempre più solidità. Come vistosi in Roma-Milan, sono una squadra difficile da attaccare, che copre bene il centro del campo.

Per il Napoli non sarà facile disordinare la struttura difensiva avversaria. Uno dei possibili sbocchi lo si avrà sulle corsie esterne, visto che la Roma non sempre è precisa negli scivolamenti laterali. Difendendo a zona, concede sul lato debole. Il Napoli dovrà quindi muovere palla velocemente da un lato all’altro del campo.