Tra le rivelazioni di questa prima parte di stagione in casa Roma, Zaniolo ha dichiarato il suo orgoglio di vestire la maglia giallorossa

Arrivato in estate dall’Inter nell’affare Nainggolan, Nicolò Zaniolo sta conquistando il mondo Roma. Intervistato dal matchday programme, il centrocampista ha sottolineato: «Di Francesco è stato molto importante per me, mi ha dato diversi consigli. Sentire la fiducia della società e del mister è molto importante per un giovane. Abbiamo vinto contro la Sampdoria, ora dobbiamo continuare la striscia positiva. Non sarà facile contro l’Udinese, dovremo entrare in campo con l’atteggiamento giusto. Poter vestire questa maglia è un orgoglio, ora devo dimostrare sul campo quanto valgo».

In giallorosso può confrontarsi con campioni di qualità ed esperienza come Nzonzi e De Rossi: «Per me è un onore allenarmi con loro, ma anche una grandissima responsabilità: devi tenere il loro passo perché altrimenti non giochi. Quindi penso che la cosa principale sia allenarsi bene e prendere loro come esempio e poi riportarlo in campo». La Roma sembra aver messo alle spalle il periodo no, ma Zaniolo tiene alta la guardia: «L’importante è non ricadere nelle sconfitte, bisogna continuare a fare buoni risultati».