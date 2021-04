Roma, obiettivo Giroud: incontro tra Pinto e gli agenti dell’attaccante

Giroud ancora accostato alle italiane: la Roma sarebbe in pressing sul centravanti francese, attualmente al Chelsea

Non si spengono le sirene di mercato in chiave Serie A per Oliver Giroud, attaccante attualmente di proprietà del Chelsea.

L’esperto centravanti francese, in scadenza a giugno con il club inglese, sarebbe soprattutto nel mirino della Roma se non dovesse prolungare il contratto con i ‘Blues’. Come riporta il Daily Mail, di recente ci sarebbe stato un incontro tra l’entourage di Giroud e il General Manager dei giallorossi Tiago Pinto.