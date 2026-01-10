Roma, fari puntati sul talento del Marsiglia Robinio Vaz! C’è concorrenza di Bundesliga e Premier League

Roma, obiettivo Robinio Vaz: il talento del Marsiglia finisce nel mirino, ma c’è concorrenza da Bundesliga e Premier League

La trattativa tra la Roma e il Marsiglia per Robinio Vaz sta entrando nel vivo. Nella giornata odierna ci sono stati nuovi contatti tra le parti, che torneranno a confrontarsi anche oggi, per provare a fare passi avanti concreti nella negoziazione.

Il centrocampista francese sta valutando con attenzione la possibilità di lasciare l’OM, dove finora ha collezionato solo 13 presenze in questa prima parte di stagione. Vaz desidera maggiore continuità e, proprio per questo, guarda con interesse alla proposta giallorossa. Su di lui, però, non c’è soltanto la Roma: diverse squadre di Bundesliga e Premier League hanno manifestato apprezzamento e stanno monitorando la situazione.

Proprio per evitare inserimenti esterni, la Roma sta cercando di accelerare e di avvicinarsi alle richieste economiche del Marsiglia. L’obiettivo è chiudere il prima possibile, sfruttando la volontà del giocatore e anticipando la concorrenza. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.

