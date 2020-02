Roma, ora il Gent. Fonseca sull’attenti, i belgi in condizione ottimale

Roma, subito il Gent in Europa League per rialzare la testa. Ma attenzione: il club belga è in un ottimo stato di forma

Non c’è tempo per fermarsi. La Roma è chiamata immediatamente a una reazione in Europa League. Giovedì, all’Olimpico, arriva il Gent per sedicesimi di finale. Quello europeo è un obiettivo dichiarato di Fonseca e di tutta la società, ragion per cui l’impegno sarà massimo.

Guai ad abbassare la guarda, poiché i belgi sono in un grandissimo stato di forma. Si trovano attualmente al secondo posto in classifica a quota 52 punti e l’ultima sconfitta risale ormai al 15 dicembre in casa dell’Oostende. Il test, quindi, è di quelli veri. Poi in questo momento di forma…