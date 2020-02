Roma, Panucci confessa: «Avrei voluto vincere lo scudetto del 2008»

Roma, l’ex difensore Panucci confessa: «Porto i giallorossi nel cuore. Avrei voluto vincere lo scudetto del 2008»

L’ex giocatore della Roma, Christian Panucci, ha rilasciato delle dichiarazioni al sito Ilposticipo.it parlando della sua esperienza in giallorosso. Le sue dichiarazioni:

«Porto la Roma nel cuore, ma faccio fatica a parlarne perché è come una donna che ami e che ti ha lasciato e di cui non vuoi parlarne. Della Roma ne parlo sempre poco perché la amo. Avrei voluto vincere lo scudetto del 2008 per l’amore che provo nei confronti della Roma, vivere un momento così bello mi è mancato. Siamo arrivati secondi tante volte, eravamo una squadra competitiva che giocava bene e veniva rispettata. Abbiamo fatto tante cose belle».