Roma, Gasperini: «Sfida con il Bologna? Almeno un’italiana passerà sicuro. Hermoso è disponibile. Su Malen…»

Roma, parla Gasperini: «Sfida con il Bologna? Almeno un’italiana passerà sicuro. Hermoso è disponibile. Su Malen dico questo»

La Roma, reduce dal ko di Genova, prepara l’euro‑derby contro il Bologna nell’andata degli ottavi di Europa League, in programma giovedì 12 marzo alle 18:45 al Dall’Ara. I rossoblù arrivano alla sfida dopo aver superato il Brann nel playoff, mentre i giallorossi hanno ottenuto l’accesso diretto grazie all’ottavo posto nella fase iniziale della competizione. Le parole di Gasperini alla vigilia:

PAROLE – «Almeno un’italiana passerà sicuro. In Europa è sempre difficile, Champions ed europa League non vengono vinte da un italiana da tantissimi anni, quest’anno è andata ancora peggio e in sintonia con i problemi della Nazionale: abbiamo difficoltà ed è inutile nasconderle. Difficile trovarne la cause, ma è un problema profondo che parte dai settori giovanili, è un problema che coinvolge tutti»

SUI SINGOLI – «Hermoso è disponibile. Con Pellegrini non ho parlato di futuro, pensiamo solamente al campo. Abbiamo una situazione in attacco diversa, abbiamo perso tanti giocatori rispetto alla rosa di partenza; poi Malen ci ha portato molto. Zaragoza stiamo provando a inserirlo. Fin qui è sempre entrato. Chi arriva a gennaio ha sempre un inserimento un po’ più lungo, i casi come Malen sono l’eccezione. In attacco siamo in emergenza da tempo. C’è Malen e dei giovani, ma stiamo cercando di trovare soluzioni. I numeri sono migliori, su questo cercheremo di lavorare»