Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Roma, Gasperini: «Sfida con il Bologna? Almeno un’italiana passerà sicuro. Hermoso è disponibile. Su Malen…»

Published

1 ora ago

on

By

gasperini

Roma, parla Gasperini: «Sfida con il Bologna? Almeno un’italiana passerà sicuro. Hermoso è disponibile. Su Malen dico questo»

La Roma, reduce dal ko di Genova, prepara l’euro‑derby contro il Bologna nell’andata degli ottavi di Europa League, in programma giovedì 12 marzo alle 18:45 al Dall’Ara. I rossoblù arrivano alla sfida dopo aver superato il Brann nel playoff, mentre i giallorossi hanno ottenuto l’accesso diretto grazie all’ottavo posto nella fase iniziale della competizione. Le parole di Gasperini alla vigilia:

Ascolta le nostre notizie!

Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

PAROLE «Almeno un’italiana passerà sicuro. In Europa è sempre difficile, Champions ed europa League non vengono vinte da un italiana da tantissimi anni, quest’anno è andata ancora peggio e in sintonia con i problemi della Nazionale: abbiamo difficoltà ed è inutile nasconderle. Difficile trovarne la cause, ma è un problema profondo che parte dai settori giovanili, è un problema che coinvolge tutti»

SUI SINGOLI – «Hermoso è disponibile. Con Pellegrini non ho parlato di futuro, pensiamo solamente al campo. Abbiamo una situazione in attacco diversa, abbiamo perso tanti giocatori rispetto alla rosa di partenza; poi Malen ci ha portato molto. Zaragoza stiamo provando a inserirlo. Fin qui è sempre entrato. Chi arriva a gennaio ha sempre un inserimento un po’ più lungo, i casi come Malen sono l’eccezione. In attacco siamo in emergenza da tempo. C’è Malen e dei giovani, ma stiamo cercando di trovare soluzioni. I numeri sono migliori, su questo cercheremo di lavorare»

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato5 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto5 giorni ago

Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...
Change privacy settings
×