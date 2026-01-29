Roma, Gasperini nel post gara: «Ci potete dire tante cose ma questo gruppo è straordinario»

Roma, parla il tecnico giallorosso Gasperini : «Le risposte non sono mai mancate, ci potete dire tante cose ma questo gruppo è straordinario»

A ridosso della fine di Panathinaikos‑Roma, ultimo appuntamento della League Phase di UEFA Europa League, Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Il tecnico giallorosso ha fatto il punto sulla sfida terminata 1-1, le sue parole:

PAROLE – «Le risposte non sono mai mancate, ci potete dire tante cose ma questo gruppo è straordinario, perché chiunque venga mandato in campo non manca mai. Dopo il gol preso, la situazione migliore per pareggiare poteva essere una palla inattiva, Ziolkowski è stato bravissimo e ha fatto un bel gol»

«Io lo faccio da una vita, non ho difficoltà. Ho sempre avuto la fortuna di avere un nucleo molto responsabile, a Bergamo e qui a Roma, che è straordinario. Danno sempre fiducia ai ragazzi e trasmettono quasi un DNA loro. Al di là di quello che posso fare io, loro sono davvero di sostegno per i ragazzi»

TORNEO – «Non se se siamo tra le favorite e non era così un dispiacere se avessimo dovuto giocare i playoff, perché noi siamo migliorati attraverso le tante partite. Non sarebbe stato un problema, a volte sento delle cose esagerate, come se fosse una sconfitta giocare ai playoff. Sarebbe stata anche un’occasione per allargare la rosa, l’unico aspetto negativo sono gli infortuni che capitano quando si gioca tanto. Fosse per me giocherei molto di più, anche se allenerei molto meno. Anche i giocatori preferiscono giocare che allenarsi, io ormai non alleno più, giochiamo ogni tre giorni. Molto spesso le partite sono i migliori allenamenti, sono il modo migliore per crescere. Il rovescio della medaglia sono gli infortuni»

ROSSO MANCINI – «Avevamo già rimontato due volte il Torino in Coppa Italia, è già un periodo in cui realizziamo non delle goleade ma due gol di media a partita, creando anche molto di più. Questa sera era difficile, perché ormai tutte e squadre sfruttano l’inferiorità numerica e diventa più difficile»

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

