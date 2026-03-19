Roma, Gasperini nel post partita: «Partita molto avvincente, usciamo con tanto rammarico. Abbiamo visto il meglio e il peggio»

Roma, Gasperini parla nel post partita della sfida contro il Bologna valida per gli ottavi di finale di Europa League

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini , ha parlato a Sky Sport nel post partita della sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna. Le sue parole:

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PAROLE – «Sicuramente è stata una partita molto avvincente, usciamo con tanto rammarico. Abbiamo visto il meglio e il peggio. Il meglio in quasi tutta la partita. Il peggio alla fine quando ci hanno rimontato nonostante avessimo fatto cose importanti, è un peccato aver fatto certi errori. Ci sono state situazioni abbastanza anomale che hanno portato a dei gol, come quando Mancini su una trattenuta è rimasto per terra e si è liberato Rowe»

PARTITA – «Probabilmente quando si arriva a questo punto, i livelli si alzano e aumenta la pressione. Una squadra come la nostra, che si esprime in questo modo, andando sotto all’intervallo e subendo l’1-3 all’inizio del secondo tempo, ma che riesce a recuperare in quel modo, ha fatto bene. Poi quando sbagli così ci sta che perdi. Nei supplementari c’era fatica in difesa, ma non potevamo fare cambi. Loro hanno messo attaccanti freschi e veloci e non era facile. Se ti mancano 4-5 giocatori tutti nello stesso reparto è ovvio che soffri. Noi però abbiamo trovato un Malen straordinario. All’andata avevamo più soluzioni un po’ da uno e un po’ dall’altro. In questa ultima settimana non ho molto da dire ai mie giocatori perché hanno fatto una prestazione di livello. Il fatto dell’attacco ce lo portiamo avanti da inizio anno. Io sono arrivato a Roma sperando di poter replicare delle tattiche offensive ma poi per una cosa o un’altra non è stato possibile»

ROBINIO VAZ – «Vaz è giovanissimo ma su di lui pesa il fatto che è stato un investimento molto alto e quindi ci si aspetta molto. Ha bisogno di crescere e giocare a questi livelli non è facile. Ma a gara in corso può essere utile per dare vivacità. Poi per puntare a traguardi più alti ci sono venuti a mancare giocatori di uno spessore notevole».