Roma, Gasperini nel post gara: «Malen farà un sacco di gol! Palestra è un top»

Roma, Gasperini analizza nel post partita della sfida di Serie A contro il Cagliari: ecco le sue dichiarazioni a DAZN

Roma Cagliari, terminata 2-0 è la penultima sfida la 24esima giornata di Serie A. Ecco nel post gara a Sky Sport le dichiarazioni del tecnico di giallorossi, Gian Piero Gasperini:

PARTITA – «Abbiamo fatto un’ottima gara, soprattutto il primo tempo. Questa squadra reagisce sempre, è entrata in campo con carattere, voleva riscattare la sconfitta di Udine. Peccato non aver chiuso il primo tempo con un gol in più, abbiamo lasciato la gara aperta. Anche il secondo tempo mi è piaciuto, con la squadra che ha mostrato un buon livello».

PALESTRA – «Palestra è un top, è un 2005. Abbiamo cominciato a farlo allenare con l’Atalanta da minorenne, poi è andato con l’Under 23 anche perché davanti aveva tanta concorrenza. La sua crescita è stata importante, l’esperienza gli è servita. Ora sta giocando da grande calciatore».».

MALEN – «Io ero straconvinto e sono convinto che farà un sacco di gol in questo campionato, dobbiamo essere bravi noi a supportarlo e servirlo bene. Lui ha un repertorio veramente vasto».

VAR – «Vuol dire che è filato tutto liscio e si è giocato anche di più. Non ci sono stati episodi da VAR e questa è una fortuna, vuol dire che gli episodi li ha visti tutti l’arbitro e non c’era bisogno di telecamere. Partita perfetta».