Roma, Massara: «Infortunio Dybala non incide sul suo futuro in giallorosso. Su Venturino… »

Roma, parla Massara: «Infortunio Dybala non incide sul suo futuro in giallorosso. Su Venturino… ». Le dichiarazioni

Il direttore sportivo della Roma Frederic Massara ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida tra Genoa e Roma, in programma domenica 8 marzo 2026 alle 18:00 a Marassi. Nel presentare il match, il dirigente giallorosso ha toccato diversi temi centrali per il momento della squadra.

Massara si è soffermato sulla scelta di Gasperini di puntare dal primo minuto su Venturino, sul futuro di Paulo Dybala e sulle prospettive della Roma nella corsa alla qualificazione in Champions League, delineando un quadro chiaro delle ambizioni e delle sfide che attendono il club nelle prossime settimane

PAROLE – «Venturino ha subito avuto un impatto molto positivo: è entrato con grande intraprendenza e vivacità ogni volta che il mister lo sta chiamando in causa, siamo molto soddisfatti di quello che sta facendo. Recuperiamo El Sharaawy, che è un’ottima notizia. Abbiamo Robinio Vaz che è un 2007 che si sta ambientando e contiamo che possa dare una mano anche lui, così come Venturino e Zaragoza»

DYBALA – «L’infortunio di Dybala non incide, non abbiamo parlato del contratto di Paulo prima e non credo che sia corretto farlo adesso che è infortunato. Questo non impatta sulle nostre strategie, speriamo solo che possa tornare presto a darci una mano, poi vedremo. Francamente non mi sento di entrare nelle questioni mediche e cliniche, perché sono decisioni di specialisti. È sempre bene tentare soluzioni conservative con la salute dei giocatori, che è la priorità, sempre al centro. La cosa buona è che sembra risolto questo problema e che presto lo riavremo con noi».