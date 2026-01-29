Roma, Massara: «Sulemana? Non c’è nessuna sfida. Le sfide sono in campo e in questi ultimi giorni di mercato»

Roma, parla il dirigente giallorosso Massara: «Sulemana? Non c’è nessuna sfida. Le sfide sono in campo e in questi ultimi giorni di mercato»

A ridosso del calcio d’inizio di Panathinaikos‑Roma, ultimo appuntamento della League Phase di UEFA Europa League, Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Il direttore sportivo giallorosso ha fatto il punto sugli ultimi, decisivi giorni di calciomercato

PAROLE – «Sulemana? Non c’è nessuna sfida. Le sfide sono in campo e in questi ultimi giorni di mercato di susseguono molti nomi. Vedremo se ci saranno opportunità, e in caso le coglieremo. In questo momento non c’è comunque nulla in via di definizione»

MERCATO – «Abbiamo identificato come il reparto avanzato potesse essere quello da migliorare. Sono arrivati Malen, Robinio Vaz e Venturino e vedremo. Carrasco è definitivamente tramontata»

