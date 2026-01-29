Connect with us

Roma, Massara: «Sulemana? Non c’è nessuna sfida. Le sfide sono in campo e in questi ultimi giorni di mercato»

1 ora ago

Massara

Roma, parla il dirigente giallorosso Massara: «Sulemana? Non c’è nessuna sfida. Le sfide sono in campo e in questi ultimi giorni di mercato»

A ridosso del calcio d’inizio di Panathinaikos‑Roma, ultimo appuntamento della League Phase di UEFA Europa League, Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.
Il direttore sportivo giallorosso ha fatto il punto sugli ultimi, decisivi giorni di calciomercato

PAROLE «Sulemana? Non c’è nessuna sfida. Le sfide sono in campo e in questi ultimi giorni di mercato di susseguono molti nomi. Vedremo se ci saranno opportunità, e in caso le coglieremo. In questo momento non c’è comunque nulla in via di definizione»

MERCATO «Abbiamo identificato come il reparto avanzato potesse essere quello da migliorare. Sono arrivati Malen, Robinio Vaz e Venturino e vedremo. Carrasco è definitivamente tramontata»

