Roma, Pastore non è ancora al meglio. L’argentino lavora a parte

Roma, Pastore accusa ancora dolore all’anca. Nell’allenamento odierno, per l’argentino, lavoro individuale programmato

Non è ancora del tutto smaltito il problema all’anca per Javier Pastore. L’edema osseo che l’ha tenuto fuori dai campi per circa due mesi provoca ancora del fastidio all’argentino, che nell’allenamento di oggi della Roma ha svolto un individuale programmato con lo staff.

Fonseca spera di recuperarlo al cento per cento, perché nel momento di forma in cui si trova la Roma e spesso alle prese con numerose assenze forzate, il talento dell’ex fantasista del Psg può sicuramente essere di grande aiuto.