Roma, Pau Lopez non sarà rischiato: contro la Sampdoria spazio a Mirante

Paulo Fonseca non rischierà Pau Lopez, reduce da una frattura al polso. Contro la Sampdoria spazio a Mirante

Paulo Fonseca ha deciso di non rischiare Pau Lopez nella sfida contro la Sampdoria. Le condizioni del portiere spagnolo, reduce da una frattura al polso avuta a metà maggio, sono in miglioramento ma il tecnico preferisce non correre rischi inutili.

Per questo motivo, come riporta Sky Sport, contro la squadra di Ranieri ci sarà l’ex Mirante. Pau Lopez, salvo imprevisti, tornerà titolare già nella partita successiva contro il Milan.