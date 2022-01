Roma, Pellegrini: «Cose incommentabili. Prendere quei 3 gol è impossibile»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato dopo la sconfitta contro la Juve. Le parole del capitano giallorosso

Ai microfoni di Roma TV, Lorenzo Pellegrini ha parlato dopo Roma Juve.

Le sue parole sulla sconfitta con la Juventus.

PRESTAZIONE – «Al termine dei 90 minuti conta il risultato e oggi abbiamo portato a casa 0 punti. Ci ritroviamo sempre qui a commentare cose incommentabili: prendere 3 gol in quella maniera dopo che hai dominato per 70 minuti la Juventus è una cosa che dobbiamo riguardare perché non è possibile».

COSTRUZIONE – «Su tutto c’è da lavorare, abbiamo detto che stiamo facendo questo processo con il mister, ma ci siamo stufati di dire che siamo in costruzione. Speriamo che il miglioramento arrivi il più presto possibile».

RAMMARICO DOPO IL GOL – «Sì, le emozioni di segnare il gol del 3-1, poi prendere quei tre gol e avere l’occasione di rimettere verso la giusta via la partita nei dieci minuti dopo il rigore mi fa dispiacere per i miei compagni».