Roma, Pellegrini l’erede. Lorenzo è diventato “Il Magnifico”

Roma, Pellegrini ha tutte le carte in regola per raccogliere l’eredità di Totti. Ma piano con i paragoni, intanto Lorenzo è diventato “Il Magnifico”

Si, vero. Piano con i paragoni, perché quel ragazzotto con la maglia numero 10, di nome Francesco Totti, che ha scritto la storia della Roma, difficilmente qualcuno potrà mai raggiungerlo. Per qualità, storia e sopratutto, futuro, quello che a oggi gli si avvicina di più è Lorenzo Pellegrini. L’attuale 7 giallorosso è quello che negli ultimi anni ha dato più di tutti la sensazione di poter scrivere ancora una pagina di storia capitolina. Lo ha fatto l’anno scorso, lo sta facendo ancora di più in questa stagione sotto la guida di Fonseca.

Già in doppia cifra se si sommano gli assist (9) e i gol (1, arrivato a Firenze nell’ultima giornata dell’anno solare) nonostante i due mesi passati ai box a causa del problema al piede. Non a caso è stato in quel lasso di tempo che la Roma ha incontrato le maggiori difficoltà nell’andare in rete. Una volta rientrato Pellegrini, è come se tutti i problemi fossero stati messi alle spalle. Questo perché la sua fantasia è ormai irrinunciabile per il tecnico portoghese. La stessa capacità di imbeccare i compagni in profondità (Dzeko ringrazia) non la possiede nessuno all’interno della rosa.

La strada è stata lunga e continuerà ad esserlo, ma si può dire che Lorenzo è finalmente diventato Il Magnifico. Il futuro non può che riservagli ancora un posto di rilievo nella sua Roma, conquistare prestazione dopo prestazione con forza. La fascia da capitano è sì un sogno, ma attualmente riposto nel cassetto. L’attuale guida, Alessandro Florenzi, non può che aiutarlo ancora nella crescita personale. Il voler costruire una carriera alla Roma come fatto dagli storici predecessori, poi, non è neanche in dubbio.

Per questo motivo il prossimo obiettivo comune della società giallorossa è il suo rinnovo. La volontà è quella di blindarlo per tanti anni e, sopratutto, togliere la clausola di 30 milioni che attualmente pende sul suo contratto. Cifra appetibilissima per tanti club in giro per l’Italia e per l’Europa, ma Petrachi non ne vuole sapere. Su di lui sarà costruita la base della squadra che verrà. Intanto Pellegrini si gode il presente, fatto di stima da parte di società, tifosi e basato su una famiglia splendida. Tutto Magnifico.