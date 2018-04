Roma, Perotti e Strootman potrebbero saltare il Chievo

Brutte notizie per la Roma in vista del Chievo Verona: Perotti e Strootman potrebbero saltare il match dell’Olimpico per problemi fisici

Tornato in gruppo per la gara di Champions League contro il Liverpool, Diego Perotti è nuovamente alle prese con problemi fisici. Il giocatore, infatti, in campo per pochi minuti ad Anfield, ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra e potrebbe dunque saltare il match della Roma di sabato pomeriggio con il Chievo Verona.

Brutte notizie anche per quanto riguarda il centrocampo: Eusebio Di Francesco, infatti, potrebbe dover essere costretto a rinunciare anche di Kevin Strootman. L’olandese, infatti, ha riportato una contusione all’emicostato e difficilmente recupererà per la gara contro gli uomini di Maran.