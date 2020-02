Roma, Petrachi senza freni: «Tante falsità circolate negli ultimi tempi»

Roma, Petrachi a tutto tondo in conferenza stampa: «Scritte tante inesattezze e circolate molte falsità negli ultimi tempi»

A margine della presentazione di Perez, Villar e Ibanez, è intervenuto in conferenza stampa anche Gianluca Petrachi. Il d.s. della Roma si è sfogato sulle tante critiche ricevute negli ultimi giorni. Ecco le dichiarazioni del dirigente:

«Ci tenevo a fare un po’ di chiarezza: a volte quando si scrive si dicono cazzate e se non fermi l’emorragia diventano vere. Vado avanti sulla mia strada dando il massimo dell’impegno per la Roma. Fino a 20 giorni fa si parlava di una squadra importante e di un bravissimo allenatore, ora siamo in difficoltà ma non vanno bene le falsità che sono circolate negli ultimi tempi. Sono consapevole del momento difficile in cui abbiamo smarrito umiltà. Mi auguravo che queste difficoltà non arrivassero mai, ma sono arrivate e dobbiamo affrontarle. Nei momenti di difficoltà siamo sempre venuti fuori, anzi ci siamo esaltati. Siamo venuti meno caratterialmente negli ultimi 20 giorni, farò capire quanto è importante mettere la cattiveria che vogliono vedere i tifosi. La Roma la sento mia, al di là che qualcuno mi vuole già tagliare la testa. Le difficoltà nel mercato di gennaio sono state importanti. Lo sanno anche i muri un cambio di proprietà crea scompensi e problematiche. Non sei padrone e libero di fare quello che vuoi».