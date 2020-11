Roma, prima tripletta italiana per Mkhitaryan: si porta il pallone a casa

Senza Dzeko è Henrikh Mkhitaryan che si prende le luci della ribalta in Genoa-Roma: tripletta per il centrocampista armeno

Si prospettava una gara difficile per i giallorossi e così è stato ma ci ha pensato la classe sopraffina dell’ex Arsenal e Manchester United a regalare i tre punti alla Roma. Si porta il pallone della Serie A a casa, per la prima volta.