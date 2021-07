Roma, pronte cessioni verso la Francia: ai saluti Olsen e Kluivert

La Roma ha pronte altre due cessioni direzione Francia: su Olsen e Kluivert ci sono gli interessi di Lille e Nizza

La Roma, dopo le cessioni di Under e Pau Lopez, è pronta a far partire altri due giocatori in esubero ed esclusi dal progetto di Josè Mourinho.

Sfumato l’obiettivo Sirigu, il Lille si sarebbe tuffata su Olsen, portiere anche della Nazionale svedese. Justin Kluivert, invece, sarebbe molto vicino ad approdare alla corte di Galtier: il Nizza potrebbe chiudere la trattativa nelle prossime ore.