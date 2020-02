Roma, quanti dubbi di formazione per Fonseca. Le soluzioni

Roma, Paulo Fonseca alle prese con i soliti dubbi di formazione. Il tecnico studia gli 11 anti Bologna tra squalifiche e infortuni

È un Paulo Fonseca attorniato dai dubbi quello che si appresta a scegliere la formazione della sua Roma in vista del Bologna. Il tecnico portoghese, come ormai di consueto, deve far fronte a una serie di assenze tra squalifiche ed infortuni. La principale, domani, sarà quella di Pellegrini.

Il ruolo di trequartista rimane così scoperto del suo proprietario. Ci sarebbe da giocare la carta Pastore, ma solo le parole dell’allenatore in conseguenza scioglieranno i dubbi sul suo impiego che, a ora, sembra difficile dall’inizio. C’è la possibilità di avanzare Cristante, e in quel caso Mancini salirebbe a centrocampo come fatto tra ottobre e novembre. Situazioni in divenire, Fonseca studia attentamente.