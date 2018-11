Allo stadio «Olimpico» di Roma, per il 12° turno della Serie A 2018/2019, va in scena il match tra Roma e Sampdoria. I giallorossi sono all’ottavo posto con 16 punti messi in cascina in 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, i blucerchiati si ritrovano undicesimi con 15 punti in 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. La gara è diretta dall’arbitro Irrati della sezione di Pistoia che ha diretto 12 volte i giallorossi (5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte) ed 11 i blucerchiati (6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Ecco i gol e gli highlights di Roma-Sampdoria:

ROMA-SAMPDORIA 1-0 – Roma avanti al minuto 20 grazie al tap-in vincente di Juan Jesus. Il gol è stato assegnato al difensore brasiliano: sponda di testa di Cristante su calcio d’angolo di Pellegrini e deviazione a un passo dalla porta per il difensore centrale che ha trovato il suo primo gol con la maglia della Roma.

ROMA-SAMPDORIA 2-0 – Aleksandar Kolarov mette la palla nei piedi di Patrik Schick che, a porta, non ha problemi a segnare!

ROMA-SAMPDORIA 3-0 – Stephan El Shaarawy si mette alle spalle gli avversari e dal limite calcia meravigliosamente nel sette di destra. Emil Audero non ci sarebbe mai potuto arrivare!

ROMA-SAMPDORIA 3-1 – Gregoire Defrel trasforma un cross vincente mandando il pallone all’angolino basso di destra. Tiro perfetto!

ROMA-SAMPDORIA 4-1 – Stephan El Shaarawy si impossessa del pallone dopo un erroraccio di Emil Audero e deposita il pallone in rete con facilità!

