Roma, gli scontri diretti sono un problema? I numeri parlano chiaro. Serve un cambio di passo anche in questo caso

Roma, gli scontri diretti restano un problema per i giallorossi. Un trend negativo già visto in passato con Fonseca e Mourinho

La Roma di Gasperini sembra rivivere l’incubo degli scontri diretti persi contro le big, un trend negativo già visto con Fonseca e Mourinho. In questa stagione, i giallorossi hanno perso tre delle quattro sfide contro le squadre che competono per la Champions League (Inter, Milan, Napoli), vincendo solo contro il Bologna. Se si considera anche il derby con la Lazio, le vittorie salgono a due.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano



Francesco Totti, da Miami, ha commentato la situazione, ammettendo le difficoltà negli scontri diretti ma sottolineando che la Roma è ancora a un punto dalla vetta e può dire la sua. Tuttavia, i numeri sono preoccupanti: nelle ultime tre stagioni, contro le principali rivali (Milan, Inter, Napoli, Juventus, Atalanta, Lazio), la Roma ha raccolto meno punti di tutte (27), frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte. Le sconfitte di quest’anno sono arrivate tutte in contropiede, evidenziando le difficoltà della squadra nel gestire le marcature preventive quando pressa alto.



Il confronto con il passato è impietoso: Fonseca, in due stagioni, aveva ottenuto solo 4 vittorie in 24 partite contro le big, con una media punti di 0,83. Mourinho fece ancora peggio, con 4 successi in 30 gare e una media di 0,63. La speranza è che Gasperini riesca a invertire questa tendenza, a partire dalla prossima sfida contro la Juventus di Spalletti, un ex che gli scontri diretti li vinceva.