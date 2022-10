Roma Smalling, una sequenza di prove gigantesche

Il gigante inglese non ha ancora sbagliato una partita in questo campionato e domenica prossima c’è Roma-Napoli che decide tanto

Non ha sbagliato ancora una partita Chris Smalling in questo campionato. E quel che colpisce ancora di più è il suo rendimento in crescita. Anche a Genova il suo contributo è stato fondamentale ed è arrivata la terza vittoria di fila dei giallorossi, che proietta la squadra in orbita Champions e a sognare anche qualcosa di più. La sequenza di grandi prestazioni del difensore inglese lo ha visto regalare i 3 punti a San Siro contro l’Inter con il colpo di testa vincente; proseguire nella gara successiva con il Lecce, dove si è confermato con un’altra rete il vero attaccante aggiunto di una squadra che altrimenti segna molto poco.

Infine, contro la Sampdoria, lo si è visto programmaticamente essere sempre in anticipo sui lanci ai quali strategicamente hanno fatto ricorso i padroni di casa. Domenica Roma-Napoli sarà la prova della verità: riuscire a guadagnarsi l’ennesimo 7 in pagella contro uno degli attacchi più esplosivi d’Europa significherebbe tantissimo e regalerebbe alla difesa di Mourinho una rinnovata consapevolezza della propria forza.