Roma, sono i giorni dalla verità. Tra campo e scrivanie

Roma, giorni importantissimi tra campo e scrivanie. I giallorossi attesi dalla doppia trasferta, al contempo la cessione è a un passo

Sono giorni fondamentali per il prossimo futuro della Roma. Non solo sul campo, in cui la squadra di Fonseca sarà chiamata a delle prove di forza tra Europa League e campionato, ma anche dal punto di vista societario.

Si cercherà di fare la voce grossa tra Gent e Cagliari per rivitalizzare le ambizioni europee della squadra giallorossa. Al contempo, nelle scrivanie tra Trigoria e gli Usa, si lavora agli ultimi dettagli sulla cessione a Friedkin, ormai imminente. Le firme definitive potrebbero andare in scena venerdì a Houston.