Roma, Spinazzola: «Settimana pesante per noi. Io devo crescere»

L’esterno della Roma Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di DAZN: le sue dichiarazioni sull’inizio di stagione dei capitolini

Le dichiarazioni nel pre gara di Spinazzola prima di Empoli Roma:

SENSAZIONI – «Una settimana pesante, abbiamo perso le ultime due. Questo è il calcio, oggi abbiamo una grande opportunità. Non è un problema di approccio secondo me, abbiamo preso gol all’inizio soltanto in due occasioni. La mia condizione deve ancora crescere».