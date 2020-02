Roma, Spinazzola torna favorito. È duello sulla sinistra con Kolarov

Roma, Spinazzola appare favorito sulla corsia di sinistra. Ma niente è certo, Fonseca scioglierà il dubbio a ridosso del match

Esperienza o freschezza? Questo è il dilemma nella testa di Paulo Fonseca che ha da ragionare attentamente tutta la settimana per preparare il match delicatissimo contro l’Atalanta. Quello tra Kolarov e Spinazzola è un ballottaggio che si protrarrà fino al giorno prima.

Il serbo non è il condizioni ottimali, né fisiche né mentali. I battibecchi coi tifosi di certo non lo possono lasciare tranquillo ma dall’alto della sua età sono problemi che è in grado di mettersi alle spalle. Al contempo sale ancora la posizione di Spinazzola, certamente più fresco atleticamente e autore di buone prestazioni quando è stato chiamato in causa.