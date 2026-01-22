Roma Stoccarda ad alta tensione: allerta massima nella Capitale. Tifosi tedeschi e rischio UEFA, l’Olimpico è blindato

Roma Stoccarda, timori per i 4.500 tedeschi e il legame col Feyenoord. Sequestrate mazze ai caselli. Giallorossi osservati speciali dalla Uefa

È una vigilia di allarme rosso quella che avvolge l’avvicinamento alla sfida di Europa League tra Roma e Stoccarda. La tensione nella Capitale è palpabile su due fronti distinti e ha costretto Questura, Viminale e Uefa a predisporre un piano di sicurezza imponente per monitorare la situazione prima, durante e dopo la gara. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la preoccupazione principale delle autorità riguarda l’invasione dei sostenitori tedeschi. Ai 3.500 che hanno polverizzato i biglietti del settore ospiti in pochi minuti, si aggiungerà l’arrivo previsto di circa un migliaio di ultras sprovvisti di tagliando, replicando un copione pericoloso già visto nella trasferta di Basilea. A innalzare drasticamente il livello di guardia è il gemellaggio tra la curva dello Stoccarda e quella del Feyenoord, tifoseria olandese tristemente nota a Roma per i danni alla Barcaccia nel 2015 e per i violenti scontri di Tirana nel 2022.

Le forze dell’ordine hanno già iniziato a blindare la città eterna. Ieri, presso la barriera autostradale di Roma Nord, sono stati intercettati sette pullman di tifosi teutonici considerati “a rischio”: le perquisizioni hanno portato al rinvenimento e al sequestro di mazze metalliche, aste e decine di bottiglie di vetro vuote, pronte per essere usate come armi. I controlli serrati proseguiranno per tutta la giornata odierna nel centro storico, con un monitoraggio capillare di pub, monumenti e snodi di trasporto, mentre un massiccio dispiegamento di agenti circonderà lo Stadio Olimpico fin dal primo pomeriggio.

C’è però un secondo fronte di tensione che riguarda direttamente la tifoseria di casa. La recente stangata del Viminale, che ha vietato le restanti 8 trasferte di campionato ai supporter dei Giallorossi dopo i violenti scontri sull’A1 con i fiorentini, ha acceso un faro anche in campo internazionale. Sebbene i Lupi possano ancora viaggiare per le coppe, la Uefa è in stato di massima allerta. Sulla testa del club capitolino pende infatti una “spada di Damocle”: una pena sospesa con periodo di prova di due anni per i precedenti disordini di Bilbao e Nizza. Qualsiasi intemperanza stasera non sarà tollerata e potrebbe portare alla revoca immediata della condizionale, con il rischio concreto di una squalifica del campo o sanzioni ancora più dure per la società.

