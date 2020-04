Roma sul podio per le commissioni spese per gli agenti sportivi in sede di mercato. Davanti ai giallorossi solo Juventus e Inter

La Federcalcio ha reso note le spese delle squadre di Serie A, in sede di mercato, per gli agenti sportivi. La Roma si piazza al terzo posso assoluto con 23,2 milioni di euro sborsati, in una totale spesa di quasi 190 milioni di euro.

A comandare la classifica è la Juventus, 44,3. Segue l’Inter a 31,8 e, per l’appunto, i giallorossi a completare il podio. Discorso diverso per i cugini della Lazio: i biancocelesti hanno speso “solo” circa 4,5 milioni.