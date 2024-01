Roma Pinto, ultime ore di lavoro: sul tavolo le cessioni

Ultime ore di Tiago Pinto da direttore sportivo della Roma, che sta lavorando sulle cessioni di Belotti e Kumbulla

Ultime ore da direttore sportivo della Roma per Tiago Pinto. Come riportato da DAZN il dirigente portoghese non è riuscito a parlare con gli inviati, ma è sceso dal pullman e lo hanno visto sorridente accanto a Dybala.

In queste ultime ore di lavoro in giallorosso, il principale punto è quello delle cessioni, in particolare di Belotti e Kumbulla. Infatti, per poter inserire il neo acquisto Angelino nelle liste UEFA, sarà necessario vendere, con questi due nomi come principali indiziati.