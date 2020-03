Roma, Totti scherza con Toni: «Se mi chiamano torno a giocare»

Roma, siparietto tra Totti e Toni su Instagram: «Se il prossimo presidente mi dovesse chiamare torno a giocare»

Francesco Totti ha imparato a farsi conoscere. L’ex capitano della Roma è intervenuto in diretta Instagram con Luca Toni, suo compagno sia in giallorosso sia in Nazionale. Il classe ’76 si è lasciato scappare alcune battute significative:

«Il futuro? Avevo iniziato il corso da allenatore ma è tosto. Ho fatto un corso da manager privato. Mi sono fatto spiegare un po’ tutto. I contratti, l’andamento dei giocatori. Il prossimo presidente? Se mi dovesse chiamare rigioco, certo!».