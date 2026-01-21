Roma, ufficiale l’interruzione del prestito di Bailey: parentesi infelice in giallorosso. Il comunicato e tutti i dettagli

Roma, ufficiale l’interruzione del prestito di Bailey: il giocatore fa ritorno all’Aston Villa. Il comunicato con tutti i dettagli

L’avventura di Leon Bailey con la maglia giallorossa si chiude con sei mesi di anticipo rispetto alla tabella di marcia. Quello che doveva essere uno dei colpi a effetto dell’estate 2025 si è trasformato in una rapida separazione nel mercato di gennaio. L’AS Roma ha reso noto, attraverso un comunicato ufficiale diramato pochi minuti fa, l’interruzione del prestito dell’esterno offensivo.

Il calciatore giamaicano, arrivato nella Capitale con grandi aspettative per garantire velocità e imprevedibilità sulle fasce, farà ritorno in Premier League, all’Aston Villa, club proprietario del cartellino. La decisione è stata presa di “comune accordo” tra le tre parti in causa, certificando di fatto un feeling mai sbocciato completamente tra il giocatore e l’ambiente romano.

I numeri di un’esperienza opaca

Il bilancio dei sei mesi di Bailey a Roma è magro: il tabellino recita appena 11 presenze complessive tra campionato e coppe. L’esterno, noto in Europa per la sua rapidità bruciante e il dribbling secco mostrati ai tempi del Bayer Leverkusen e in Inghilterra, ha faticato terribilmente ad adattarsi ai ritmi tattici e alle richieste di Gian Piero Gasperini. Il tecnico giallorosso non ha mai trovato nel giamaicano le risposte cercate, relegandolo spesso in panchina o utilizzandolo solo per spezzoni di gara che non hanno lasciato il segno.

Le mosse di mercato e l’addio

L’addio di Bailey non è un fulmine a ciel sereno, ma la logica conseguenza delle manovre di mercato invernali della Roma. Con gli arrivi freschi di Donyell Malen e del giovane Robinio Vaz, e con i sondaggi per altri profili offensivi (come Mathys Tel), lo spazio per il classe ’97 si era ulteriormente ridotto. La dirigenza, guidata dal DS Frederic Massara, ha preferito liberare uno slot in rosa e risparmiare sull’ingaggio di un giocatore ormai fuori dal progetto tecnico.

Il saluto del club

La nota del club è sintetica e formale: “L’AS Roma comunica l’interruzione del prestito di Leon Bailey. Il calciatore tornerà all’Aston Villa. Il Club ringrazia Leon e gli augura il meglio per il futuro“. Bailey lascia Trigoria senza rimpianti eccessivi da parte della tifoseria, diventando una “meteora” in una stagione in cui la Roma cerca stabilità per inseguire i suoi obiettivi europei. Ora per lui si riaprono le porte di Birmingham, dove dovrà cercare di rilanciare la sua carriera.