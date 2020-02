Roma, un anno fa Zaniolo diventava “grande”. Ora tutti lo attendono

Roma, un anno fa la partita in cui Zaniolo si presentò all’intero mondo con la doppietta al Porto. 365 dopo tutti attendono il suo recupero

È già passato un anno da quando Nicolò Zaniolo realizzò la doppietta con la Roma in Champions League contro il Porto. Fu il giorno della vera consacrazione del classe ’99 che, prima, era poco conosciuto al grande mondo del calcio.

365 giorni dopo il talento italiano è ai box per il grave infortunio al ginocchio rimediato. Niente fu più galeotto, considerato che dalla sua operazione i giallorossi hanno praticamente annullato il loro rendimento. Fonseca e i tifosi lo attendono, con la speranza che questi mesi passino in fretta. Un po’ come successo con quest’anno.