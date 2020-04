Roma: un dato esprime il gioco della squadra di Fonseca

La Roma di Fonseca è un progetto tattico in piena crescita. Un dato spiega le caratteristiche della squadra

Prima che lo sport si interrompesse, la stagione della Roma di Fonseca era stata altalenante. Il tecnico portoghese sta provando a imporre il suo calcio, ispirato ai principi di un gioco di posizione piuttosto ortodosso. Nonostante non si disdegni il lancio verso Dzeko, i giallorossi sono una delle squadre che esce in modo più pulito dal basso.

Si vedono scaglionamenti di vario tipo: a volte c’è la difesa a 3, a volte un terzino è bloccato, mentre in altre circostanze si vede la salida lavolpiana. Insomma, tanta fluidità Un dato significativo: la Roma è la squadra che in Serie A finisce meno spesso in fuorigioco. Ciò è una conseguenza dello stile tattico della squadra: la voglia è quella di risalire in modo paziente, senza cercare l’immediata verticalizzazione.